Fatni veegt niet alleen voor eigen deur MAN (64) RUIMT VRIJWILLIG ZWERFVUIL OP IN RONSESE STRATEN LIEKE D'HONDT

02u50 0 Foto Lieke D'hondt Fatni vindt vanalles langs de straat, maar blikjes spannen de kroon. Ronse Fatni El Marcouchi (64) is het zwerfvuil in Ronse beu. Daarom gaat hij sinds de lente van vorig jaar regelmatig -en op vrijwillige basis- de straat op om het rondslingerend afval op te ruimen. Telkens weer komt hij thuis met een grote zak vol blikjes, flessen, verpakkingen of zakken vol huisvuil. "Ik hoop dat anderen mijn goede voorbeeld zullen volgen", zegt hij.

Elke week trekt de gepensioneerde Fatni er één of twee keer op uit om de straten van Ronse op te ruimen. Hij trekt zijn fluohesje en handschoenen aan, neemt een vuilniszak en afvalgrijper bij de hand en gaat op zoek naar achtergebleven afval. Vaak neemt zijn opruimactie enkele uren in beslag. Ook gisteren trok hij er ondanks de hevige wind even op uit om afval te ruimen. Op nog geen honderd meter van zijn huis in de Zonnestraat vond hij verschillende blikjes en flesjes. "Het is echt een schande wat ik hier soms vind", zegt Fatni. "Het kan toch niet dat je zomaar afval op de grond gooit. Dat zou ik zelf niet over mijn hart krijgen." Vooral lege blikjes zijn een doorn in het oog voor Fatni. "Zo vind ik er elke keer tientallen, maar de mensen laten ook zakken vol afval, verpakkingen of glazen flessen achter." Als Fatni klaar is met zijn ronde, belt hij de stadsdienst en dan komen zij het afval ophalen.





Opvoeding

Volgens Fatni ligt een verkeerde mentaliteit aan de oorsprong van het zwerfvuil. "In je eigen huis gooi je ook geen afval op de grond, dus waarom zou je dat op straat wel doen? Voor mij is Ronse mijn thuis. Ik heb hier twaalf jaar als stadswacht gewerkt, ik heb veel geleerd en gezien en nu wil ik de stad en de natuur proper houden." Dat doet hij in zijn vrije tijd en onbetaald. "Mijn ouders hebben mij zo opgevoed. Het is trouwens niet omdat het afval niet van jou is, dat je het niet zou moeten opruimen. Als iedereen voor zijn eigen deur zou vegen, dan zou de hele straat netjes zijn."





Positieve reacties

Met zijn initiatief hoopt Fatni anderen te overtuigen hetzelfde te doen. "Ik besef dat sommigen ervan profiteren dat ik hun afval opruim, maar hoop toch vooral dat ik mensen kan overtuigen om hun papiertjes en blikjes in de vuilnisbak te gooien en niet op straat. Ook al moeten ze daar wat verder voor wandelen. Als ze zien dat een oude man hun vuilnis opruimt, inspireer ik ze misschien om zelf ook eens de handen uit de mouwen te steken. Ik krijg trouwens veel positieve reacties op wat ik doe. Voorbijgangers zijn meestal enthousiast en ook op Facebook krijg ik de laatste tijd veel leuke reacties."