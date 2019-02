Fase één van bedrijvensite Pont West is zo goed als uitverkocht: fase twee mag starten Lieke D'hondt

28 februari 2019

14u58 0 Ronse Bedrijventerrein Pont West mag uitbreiden. De eerste fase van het de industriezone is bijna volledig uitverkocht en dus mag ontwikkelaar Solva de tweede fase opstarten.

Industriezone Pont West zal na de volledige ontwikkeling 48 hectare beslaan, maar wordt in drie verschillende fases gerealiseerd. Ontwikkelaar Solva mag de tweede fase pas opstarten als meer dan zeventig procent van de eerste fase is verkocht. Aangezien dat het geval is en bijna alle percelen ondertussen verkocht zijn, heeft het stadsbestuur nu haar fiat gegeven voor de opstart van fase twee.

Duurzaam

Pont West moet nieuwe bedrijven aantrekken en extra werkgelegenheid creëren voor de Ronsenaars, maar niet eender welk bedrijf kan zich er vestigen. De stad en Solva streven ernaar om van Pont West een voortrekker te maken op ecologisch gebied. Bedrijven die een perceel kopen, moeten daarom extra moeite doen om duurzaam te bouwen en als het even kan ook aandacht te hebben voor hernieuwbare energie.