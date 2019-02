Familiezorg Oost-Vlaanderen opent dagverzorgingscentrum voor mensen met jongdementie: “Cliënten weghalen van tussen vier muren” Lieke D'hondt

22 februari 2019

18u08 0 Ronse Dagverzorgingscentrum Ter Ronne heeft in Ronse officieel de deuren geopend. In het centrum kunnen personen met jongdementie en hun mantelzorgers terecht om onder begeleiding en samen met lotgenoten een dag zonder zorgen te beleven.

Familiezorg Oost-Vlaanderen is de initiatiefnemer van het nieuwe dagverzorgingscentrum. “We hebben al centra in Nevele, Moerzeke, Lokeren en Denderleeuw, maar er ontbrak nog een locatie in het zuiden van de provincie”, zegt algemeen directeur Mieke Ruys.

Op de site van AZ Glorieux heeft Familiezorg nu een geschikte locatie gevonden. Een vrijstaande assistentiewoning is ingericht als dagverzorgingscentrum en omgedoopt tot ‘Ter Ronne’. De focus ligt op cliënten met jongdementie. Zij kunnen één of meerdere dagen per week naar Ter Ronne komen om de dag samen met lotgenoten en begeleiders zinvol door te brengen. “We werken heel individueel. Cliënten komen in groepjes van ongeveer vijf personen. Per cliënt gaan we na wat voor hem of haar belangrijk is. We baseren ons op hun interesses of hobby’s om hen opnieuw te stimuleren. We leggen de nadruk op de persoon, niet op de dementie”, zegt Ruys.

Samen koken, fietsen of knutselen

Eén van de belangrijke focuspunten bij Ter Ronne is fysieke activiteit, want dat zou dementie kunnen afremmen. “Als je pakweg op je vijftigste het verdict jongdementie krijgt, wil je en mag je niet stilvallen”, zegt Evy Van Handenhoven. “Veel cliënten hebben nog een partner die werkt of jonge kinderen. Dan is het belangrijk om zelf ook nog actief te blijven. Dat kan hier in Ter Ronne. De activiteiten volgen elkaar snel op. In de voormiddag gaan we naar de winkel en koken we, in de namiddag zijn er verschillende activiteiten zoals knutselen, een quiz, een wandeling of een fietstocht. We merken dat de cliënten bij ons opnieuw hun plekje in de maatschappij kunnen vinden, in plaats van thuis steeds tussen vier muren te zitten.”

Rustmoment voor mantelzorgers

Ter Ronne is ook een welgekomen afwisseling voor de mantelzorgers die dag in dag uit voor hun geliefde met dementie zorgen. Zij kunnen de zorg even overlaten aan de coördinatoren en begeleiders van Familiezorg. “We proberen voor hen een luisterend oor te zijn. Bij een koffie bespreken we hoe het gaat. Daarnaast staan we ook in contact met andere zorgactoren, artsen en expertisecentra, dus we kunnen hen correcte info geven en de nodige handvaten aanreiken”, zegt Ruys.

Wie meer informatie wil over Ter Ronne of over jongdementie, kan terecht op de website van Familiezorg Oost-Vlaanderen.