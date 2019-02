Faiza El Ghouch verkozen tot voorzitster CD&V Ronse Lieke D'hondt

10 februari 2019

13u26 0 Ronse Faiza El Ghouch (35) is de nieuwe voorzitster van CD&V Ronse. Ze volgt Patrice Dutranoit op, die zich niet meer verkiesbaar stelde.

“Ik ben zes jaar voorzitter geweest en dat is eigenlijk best lang voor onze partij. Normaal blijft een voorzitter drie jaar aan”, zegt Dutranoit. “Nu we een mooi verkiezingsresultaat achter de rug hebben, was het moment daar om de kans te geven aan een andere voorzitter.” Dat is de 35-jarige Faiza El Ghouch geworden. Ze is drie jaar actief bij CD&V in Ronse en zetelt nu ook in de gemeenteraad. “Als voorzitter van CD&V wil ik er zijn voor mijn partij en alle Ronsenaars”, zegt de kersverse voorzitster. Dat er met El Ghouch een jonge vrouw aan het roer komt bij CD&V is geen verrassing. “Het bevestigt de nieuwe wind die door de partij waait. Ook in de gemeenteraad zijn er deze legislatuur meer vrouwen verkozen geraakt”, zegt Dutranoit.