Eventdorp in het Malanderpark met foodtrucks en dj Lieke D'hondt

05 april 2019

17u38 0 Ronse De stad Ronse organiseert in het Malanderpark in de Kruisstraat een eventdorp. De koers is er rechtstreeks te volgen op een groot scherm, maar de renners passeren er ook een aantal keer. Zowel de dames als de heren beklimmen de Kruisstraat, de heren rijden ook nog eens via de Zandstraat richting Zulzeke en via de Ninoofsesteenweg richting de Kanarieberg.

In het Malanderpark volg je alles op de voet vanaf 10 uur en kan je gezellig iets eten en drinken bij de foodtrucks. Onmiddellijk na de aankomst is er een optreden van Fredrik De Loor, de afterparty met dj duurt tot 22.30 uur. De gratis pendelbussen die vanaf verschillende plaatsen in Ronse de supporters naar het parcours brengen, stoppen ook aan het Malanderpark.

