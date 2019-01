Evaluatiemoment voor pop-up MobiCafé Lieke D'hondt

16 januari 2019

17u11 0 Ronse Het pop-up MobiCafé dat gedurende drie dagen is uitgetest in het station in Ronse krijgt een evaluatiemoment. Op dinsdag 5 februari kunnen geïnteresseerden van 16 tot 19 uur terecht in Den Botaniek in de Spinstersstraat om terug te blikken op het MobiCafé en te bekijken hoe het nu verder moet met het project.

Op 18, 19 en 20 december konden Ronsenaars terecht in de wachtzaal van het station om meer te weten te komen over alle mogelijke vormen van mobiliteit in de stad. Het was een proefproject dat TreinTramBus samen met organisaties Samenlevingsopbouw, Handiklap en De Vrolijke Kring opstartte. “In een volgende fase blikken we nog even terug op wat is geweest en vooral hoe iedereen deze testopstelling heeft ervaren, om dan voluit vooruit te kijken”, zegt Rebecca De Backer van TreinTramBus. “Ook hiervoor hebben we de ervaring en mening nodig van alle Ronsenaars.”

Geïnteresseerden kunnen gratis deelnemen aan de evaluatiesessie op 5 februari in Den Botaniek. Inschrijven doe je door te mailen naar rebecca.debacker@treintrambus.be.