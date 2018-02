Ereprocureur des Konings Donckerwolcke overleden 27 februari 2018

In Ronse is op 85-jarige leeftijd ereprocureur Remi Donckerwolcke gestorven. De man was meer dan tien jaar lang procureur bij het Ieperse parket.





Remi Donckerwolcke stond voor hij naar het parket kwam in het onderwijs. Na een tijd les te hebben gegeven, werd hij substituut bij het arbeidsauditoraat. Begin de jaren tachtig van de vorig eeuw werd hij dan benoemd tot procureur bij het parket van Ieper. Hij oefende de functie uit tot hij op zestigjarige leeftijd met pensioen ging.





Louis Van Exem uit Ieper was onder Donckerwolcke een tijd parketsecretaris en kende hem goed. "Voor zijn personeel was hij zeer sociaal en we konden veel van hem bekomen", klinkt het. "De functie van procureur is natuurlijk wel iets speciaals en hij kon in die hoedanigheid niet voor iedereen goed doen." Donckerwolcke werd opgevolgd door procureur Jean-Marie Coppens.





Remi Donckerwolcke werd geboren op 2 december 1932 in Elzele. Hij was getrouwd met Mia Stokbroekx en samen hadden ze een zoon en vijf kleinkinderen. De gewezen procureur was onder meer officier in de Leopoldsorde en officier in de Kroonorde. De afscheidsplechtigheid vond plaats in intieme kring. (CMW)