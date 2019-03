Er ligt voortaan ook officieel een col in de Vlaamse Ardennen: organisatoren E3-prijs dopen Karnemelkbeekstraat om in E3-col Lieke D'hondt

21 maart 2019

16u51 1 Ronse Ronse is een nieuwe wielerhelling en attractie rijker. De Karnemelkbeekstraat is donderdag officieel omgedoopt in ‘E3-Col’. Een verwijzing naar de E3-prijs Harelbeke, waarin de helling de afgelopen jaren telkens de scherprechter was.

“We zijn één van de weinige wielerwedstrijden die de Karnemelkbeekstraat in zijn parcours heeft”, zegt persverantwoordelijke Jacques Coussens. “Nochtans is het voor ons vaak een beslissende helling, de voorlaatste voor de renners. In vier jaar tijd is hier drie keer de beslissing gevallen.” Omdat zo weinig officiële koersen de Karnemelkbeekstraat beklimmen, kreeg de helling de bijnaam ‘E3-Col’. “In samenspraak met de stad Ronse hebben we die bijnaam nu officieel gemaakt.” Aan de voet van de helling prijkt voortaan een wegwijzer naar de E3-Col. De officiële straatnaam blijft wel Karnemelkbeekstraat. “We willen het de bewoners niet aandoen om hun adres ook nog te moeten wijzigen”, lacht schepen van Sport Joris Vandenhoucke.

