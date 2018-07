ElectroStock en Bon'Ap krijgen inbrekers over de vloer 31 juli 2018

02u42 0

In Ronse werd afgelopen weekend ingebroken in ElectroStock aan de Ninoofsesteenweg en Bon'Ap in de Cesar Snoecklaan. De feiten deden zich in de nacht van zaterdag op zondag voor. De dieven verschaften zich toegang tot de elektronicawinkel door aan de zijkant het raam van de deur van een opslagruimte kapot te slaan. Eens binnen knipten ze de bedrading van de kassa door en gingen er mee aan de haal. De zaakvoerder raamt de buit op zo'n 950 euro. Bij maaltijdwinkel Bon'Ap was de materiële schade een pak groter. De inbrekers forceerden de dubbele glazen deur met een fietsrek dat op de parking stond. Met een brandblusapparaat werd daarna het raam van een bureauruimte aan diggelen geslaan om tot bij de brandkoffers te geraken. De daders gingen met lege handen naar huis, nadat ze vermoedelijk werden afgeschrikt door het alarm. De politie is een onderzoek gestart, maar de daders zijn voorlopig nog spoorloos. (TVR)