Eerste Bruulconcert gezellig ingezet 30 juni 2018

02u46 0

In het Bruulpark verzamelden vrijdagavond muziekliefhebbers voor het eerste Bruulconcert van het jaar. Ze konden genieten van een avond vol lokaal talent, met Crêpe Brulée en de Ronsese coverband The LD Project. Het publiek genoot vooral ook van de sfeer en gezelligheid in het park. "Het doet er eigenlijk niet toe wie er optreedt of welke stijl de muziek is, de Bruulconcerten zijn altijd gezellig", vindt Ivy Van Brandt. "Het is leuk voor de kinderen en je komt altijd wel iemand tegen die je kent." Op 13 en 20 juli vinden nog twee Bruulconcerten plaats. Dan is er onder andere Ronse Zingt met de zangers en zangeressen van Theater VTV en 't Podium en een optreden van Jean Blaute, Eric Melaerts en Jean-Marie Aerts. (LDO)