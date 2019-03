Eerste boekenruilkast van Ronse: ruilen, lezen en aanvullen aan het Koning Boudewijnpark Lieke D'hondt

10 maart 2019

10u08 0 Ronse Boeken weggeven, ruilen en uitkiezen kan vanaf nu in de boekenruilkast aan het Koning Boudewijnpark in Ronse. Initiatiefnemer Bart Demeestere ontdekte het concept tijdens zijn reizen door Europa en was meteen verkocht. “Ook Ronse verdient een boekenruilkast.”

De allereerste microbib van Ronse staat achter het politiegebouw en vlak bij het Koning Boudewijnpark, op de parking van architecten Demeestere Garmyn & Partners. Het initiatief komt van Bart Demeestere. “In alle grote steden in Europa zijn er boekenruilkasten. Ik vind dat Ronse er ook één verdient. In de kast kunnen Ronsenaars boeken achterlaten die ze niet meer nodig hebben. Ze mogen in ruil een boek uit de kast kiezen. De locatie hier is ideaal: je kan het boek meteen lezen op een bankje in het park.” De boekenkast kreeg een mooi motiefje mee van kunstenaar Peteone en er zitten al aardig wat boeken in. “We zullen de kast ook aanvullen met oude boeken van de bibliotheek”, zegt schepen van Cultuur Joris Vandenhoucke (CD&V).