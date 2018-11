Een strip maken, breakdancen of gedichten verzinnen, het kan allemaal tijdens Kunstendag voor kinderen Lieke D'hondt

13 november 2018

14u48 0 Ronse Kinderen kunnen in Ronse hun creativiteit de vrije loop laten tijdens ‘Kunstendag voor kinderen’ op zondag 18 november. Die dag zijn er in CC De Ververij en de bibliotheek allerlei workshops voor kinderen tot 12 jaar.

Op het programma staan heel wat uiteenlopende initiaties. Zo kunnen de kinderen onder andere een workshop striptekenen volgen, breakdancen, levende standbeelden maken, een ruimtemonster creëren of yoga ontdekken. Naast de workshops kunnen de kinderen zich ook amuseren met spelletjes of kapsel- en grimeactiviteiten. Ook ouders, grootouders en vrienden zijn welkom om in de foyer te genieten van een hapje en een drankje.

De activiteiten zijn gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Dat kan via info@ccdeververij.be. Meer info vind je ook op www.ronse.be/nl/kunstendag-voor-kinderen. Het centrale onthaal van Kunstendag voor kinderen zal zondag in de Wolvestraat zijn, in CC De Ververij.