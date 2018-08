Eén op vijf rijdt te snel in Fostierlaan 07 augustus 2018

Bij een snelheidscontrole in de Fostierlaan in Ronse afgelopen zaterdag, reden 32 van de 154 gecontroleerde bestuurders sneller dan de toegelaten 30 kilometer per uur.





De hoogst gemeten snelheid bedroeg 63 kilometer per uur. Het flitstoestel van de politie wordt vandaag opgesteld in de Rode Mutslaan.





Chauffeurs zijn bij deze gewaarschuwd.





(TVR)