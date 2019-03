Drukpers uit 1850 is blikvanger tijdens Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds Lieke D'hondt

08 maart 2019

16u23 0 Ronse De drukpers van uitgever en drukker De Malander uit 1850 staat op dinsdag 19 maart centraal tijdens de Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds in Ronse.

De drukpers kreeg een nieuw leven en is te bewonderen in CC Brouwerij De Keyser in de Priesterstraat. Tijdens de Nacht van de Geschiedenis zal Hubert De Doncker meer vertellen over het bijzondere object. De demonstraties zullen plaatsvinden om 19, 20 en 21 uur. Inschrijven is verplicht en kan via ronse@davidsfonds.net. Leden van het Davidsfonds betalen 5 euro, niet-leden 10.