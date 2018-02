Droom kankerpatiënt komt uit: rondrit met exclusieve Ferrari 26 februari 2018

02u38 0 Ronse Luc Vande Walle (63) uit Ronse heeft een prachtig weekend achter de rug. Omdat de man moet vechten tegen longkanker, besloot SaBel, een vereniging voor kankerpatiënten, hem een ritje met een exclusieve Ferrari cadeau te doen. Dat rallypiloot Tim Van Parijs achter het stuur zat, maakte het helemaal af.

Tim Van Parijs kwam zijn gelegenheidsco-piloot met een Ferrari F12 oppikken aan De Passage in Ronse. Daar mocht Luc zelf eens achter het stuur kruipen en keken ze samen wat er onder de motorkap van zo'n luxewagen zit. "Dit maakt mij blij", glunderde Luc. "Van jongs af aan hou ik van mooie wagens. Ik ben zelfs nog rallypiloot geweest in mijn jonge jaren. Al was dat natuurlijk op een bescheiden niveau", lachte Luc. Het was duidelijk dat hij met volle teugen genoot. Net daarom nam SaBel dit initiatief. "Want het is ongelooflijk wat deze kleine dingen voor kankerpatiënten betekenen", zegt Jean-Pierre Sanspeur van SaBel. (LDO)