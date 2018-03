Dronken dame rijdt 3 geparkeerde voertuigen aan na Okra-feestje 20 maart 2018

De 69-jarige M. A. uit Ronse liep in de Oudenaardse politierechtbank haar eerste veroordeling op nadat ze maar liefst drie geparkeerde voertuigen aanreed na de nieuwjaarsreceptie van ouderenvereniging Okra. "Ze probeerde zich twee keer te parkeren, maar dat lukte blijkbaar niet zo goed", merkte de procureur op. "Dat had waarschijnlijk alles te maken met de 2 promille alcohol in haar bloed." Haar advocaat gaf toe dat haar cliënte niet zo goed tegen alcohol kan. De politierechter legde de gepensioneerde vrouw een geldboete van 560 euro en 2 maanden rijverbod op. Haar rijbewijs krijgt ze bovendien pas terug na het slagen in medische en psychologische proeven.





(TVR)