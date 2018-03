Drievoudig viergeslacht dankzij Suzanne 14 maart 2018

02u47 0

Rogette Capiau (85) uit Kluisbergen is de trotse overgrootmoeder geworden van Suzanne Delanghe. Daarmee is de familie een derde viergeslacht rijker. Suzanne is de kleindochter van Annie Callebaut en de dochter van Sofie De Catelle. Ze is de kleine zus van Jitse. Ook Leen De Catelle zette de vrouwelijke lijn van de familie verder. Haar dochtertje Rhune maakte het eerste viergeslacht compleet.





(LDO)