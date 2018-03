Drie voetballertjes gewond na botsing op N8 07 maart 2018

02u53 0

Bij een botsing op de N8 in Sint-Maria-Lierde raakten gisteren omstreeks 17.30 uur drie voetballende broers uit Ronse gewond.





Zij waren op weg naar een voetbaltraining in Aalst. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Hoogstraat. De vader van de drie reed met zijn Renault in de richting van Ninove. Ter hoogte van het kruispunt draaide een Mercedes plots de N8 op. De man uit Ronse kon een botsing niet vermijden en belandde door de klap met zijn Renault in de berm aan de overkant van de weg. Eén inzittende zoon botste met zijn hoofd tegen de voorruit. Hij werd werd samen met zijn twee broertjes, die achteraan zaten, voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. (FEL)