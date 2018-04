Drie sleutelmomenten en veel randanimatie 26 april 2018

02u52 0 Ronse Tijdens Levensloop mogen de vechters ontspannen en spannen lopers en wandelaars zich in om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de Stichting tegen Kanker. Zij lopen gedurende 24 uur op en rond de terreinen van CC De Ververij in de Wolvenstraat.

Er is een kort parcours op het terrein en een lang parcours dat langs de Beekstraat, E. Verschurenstraat en Dammekensstraat loopt. Levensloop begint zaterdag om 15 uur met een openingsceremonie. Dan wandelen de vechters de eerste meters van het parcours om Levensloop te openen. Om 21 uur is er een kaarsjesceremonie. Op dat moment worden kaarsjes langs het parcours gezet met persoonlijke boodschappen van mensen die tegen kanker strijden, vrienden, familieleden en sympathisanten. De kaarsjes symboliseren hoop, troost, herinnering en dankbaarheid. Het laatste sleutelmoment van Levensloop is de slotceremonie. Die vindt zondag plaats om 14.30 uur. Iedereen loopt samen het laatste rondje en de organisatoren onthullen hoeveel Levensloop heeft opgebracht.





Ontspannende activiteiten

Zaterdag en zondag zijn er ook heel wat randactiviteiten aan De Ververij. Er is een kidsdorp met onder andere dansinitiaties, springkastelen, knutselactiviteiten en yoga. Voor de volwassenen zijn er optredens van onder andere KALF!, Earupt en Les Cons Fettis, maar ook dansoptredens en demonstraties.





Levensloop heeft naast geld inzamelen ook het doel om vechters een leuke dag te bezorgen. De 59 vechters die in Ronse deelnemen mogen een hele dag genieten van ontspannende activiteiten die lotgenotengroep SaBel in elkaar stak. Zo is er onder andere een relaxatiesessie met allerlei soorten muziek, een massagesessie en lachtherapie. (LDO)