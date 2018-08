Drie maanden omrijden door werken tussen Ronse en Brakel 02 augustus 2018

02u34 0

Slecht nieuws voor wie vaak van Ronse naar Brakel of omgekeerd moet. De N48 wordt vanaf zaterdag ter hoogte van D'Hoppe volledig afgesloten en dit in beide richtingen.





Een aannemer gaat er het volledige wegdek vernieuwen. Die werken zullen maar liefst drie maanden duren. Het autoverkeer wordt ter hoogte van de werken aan busonderneming Geenens omgeleid via Brakelbos. Zware vrachtwagens worden omgeleid via Elzele en Lessen.





De gemeente Brakel wou in eerste instantie tegelijk starten met de heraanleg van de Ronsesestraat, het verlengde van de weg. Dat zal uiteindelijk niet gebeuren. Het gemeentebestuur kiest ervoor om deze werken pas na de verkiezingen te laten aanvangen.