Dolle pret op Grote Markt met 'Fun, jump and bounce' 19 april 2018

02u57 0

Ook in Ronse was de zonovergoten Buitenspeeldag een schot in de roos. De jeugddienst, sportdienst, Tsjaka en Lejo vzw zetten een speeldorp op poten op de Grote Markt en dat lokte honderden kinderen. Het thema van dit jaar was 'Fun, jump en bounce', wat resulteerde in heel wat springkastelen. Ook onder andere het pannavoetbal, de elektrische buggy's, het paintballveld en de dansworkshops waren een succes. Als verfrissing tussen al het spelen door, kregen de kinderen een gratis appel van de jeugddienst.





(LDO)