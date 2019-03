Dienst pediatrie en az Glorieux organiseren benefietavond voor Villa Rozerood Lieke D'hondt

12 maart 2019

16u30 0 Ronse Het algemeen ziekenhuis Glorieux en de dienst pediatrie organiseren op zaterdag 30 maart een benefietavond voor Villa Rozerood. Met een champagnebar en dj’s steunen ze de respijteenheid voor zorgbehoevende kinderen en hun families.

In Villa Rozerood kunnen zorgbehoevende kinderen samen met hun familie genieten van een onbezorgd verblijf in een groene buitenwijk van De Panne. De kinderen krijgen er de nodige zorgondersteuning, maar kunnen zich toch zonder zorgen ontspannen en uitstapjes maken naar het strand of een pretpark. “De banden tussen az Glorieux en Villa Rozerood zijn groot”, vertelt communicatieverantwoordelijke Tess Notebaert. “Onze directeur planning en logistiek Luc Hantson stond als voorzitter van vzw Villa Rozerood aan de wieg van Villa Rozerood. De afdeling pediatrie van az Glorieux ontvangt ook gezinnen die terecht kunnen in Villa Rozerood. Met de hulp van een groot aantal vrijwilligers en sponsors organiseren we op zaterdag 30 maart een gezellige avond in Villa Portois. Mensen kunnen er terecht voor een rustige babbel in de lounge en champagnebar, maar ook voor een goed feestje waarbij verschillende dj’s elkaar afwisselen.”

De opbrengst van het initiatief gaat integraal naar vzw Villa Rozerood voor de ondersteuning van de dagdagelijkse werking. De benefietactie steunen, kan door een kaartje ter waarde van 5 euro te kopen bij de afdeling pediatrie of bij Tess Notebaert. Ook aan de kassa zullen er nog tickets te verkrijgen zijn.