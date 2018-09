Deze kandidaten trekken voor Open Vld naar de kiezer Lieke D'hondt

02 september 2018

17u01 0 Ronse Open Vld heeft in Ronse haar volledige lijst voorgesteld. De partij trekt met vijftien vrouwen en veertien mannen naar de verkiezingen en maakt zich sterk dat de kandidaten een mooie afspiegeling van de Ronsese gemeenschap zijn.

“In tegenstelling tot de voorbije legislatuur hadden we dit jaar geen moeite om kandidaten te vinden. We hebben zelfs mensen moeten weigeren”, zegt lijsttrekker Tom Deputter. “De 29 kandidaten die nu op de lijst staan, zijn bovendien een perfecte afspiegeling van de gemeenschap”, vult voorzitter Kurt Braeckman aan. Dat vertaalt zich in een lijst met enkele jonge kandidaten zoals Kirsten en Kenneth Deviaene (22) en Celine Geenens (24). Ook ouderdomsdekens Claudine Gilleman-Vinois (90) en Maurice Huysman (94) zijn van de partij, maar de gemiddelde leeftijd op de lijst is 53 jaar. Onmisbaar op de lijst zijn volgens Braeckman kandidaten zoals Ahmed Felk, Imad Hamdi en Eugenie Mukamuhizi. Getalenteerde Ronsenaars met buitenlandse roots. “De allochtone Ronsenaars hebben vaak het gevoel dat ze niet gehoord worden, maar wij willen er ook voor hen zijn.”

De volledige lijst van Open Vld ziet er als volgt uit:

1. Tom Deputter

2. Isabelle Raevens

3. Fabrice Helinck

4. Imad Hamdi

5. Guillaume Devos

6. Kirsten Deviaene

7. Maddy Lefever

8. Marnic Cnudde

9 .Ahmed Laaguez

10. Michel Vandenhende

11. Michèle Balcaen

12. Kenneth Deviaene

13. Axel De Bock

14. Cigdem Özbek-Braeckman

15. Eugenie Mukamuhizi

16. Celine Geenens

17. Famke Roman

18. Ahmed Felk

19. Nicole Demets-Decaesemaeker

20. Marie Van de Velde

21. Françoise Derycke

22. Gerlinde Deunynck

23. Ludo Bijnens

24. Maurice Huysman

25. Claudine Gilleman-Vinois

26. Sabine Rubbens-Labiese

27. Isabelle Wasseuil

28. Eliën Vancoppenolle

29. Rudi Boudringhien