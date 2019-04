Dertigers aan de haal met leeggoed in AZ Glorieux om statiegeld op te strijken: Openbaar Ministerie vraagt 4 maanden cel Lieke D'hondt

01 april 2019

13u39 0 Ronse Twee 36-jarige mannen uit Ronse riskeren vier maanden cel en een boete van 400 euro omdat ze in het AZ Glorieux bakken leeggoed gestolen zouden hebben. Die gingen ze vervolgens inwisselen bij de brouwer om zo het statiegeld op te strijken.

Een medewerker van het ziekenhuis kon één van de twee beklaagden betrappen toen hij de bakken ontvreemdde aan de achterkant van het gebouw. Uit het onderzoek blijkt dat er minstens vijf keer leeggoed is weggenomen.

“Ik heb er spijt van, maar ik ben lang ziek geweest en had geld te kort”, geeft één van de beklaagden toe in de rechtbank. De andere man ontkent dat hij de bakken heeft gestolen, maar geeft wel toe dat hij ze ging inwisselen bij de brouwer. “Ik wist wel dat het niet pluis was, maar ik dacht dat ze afkomstig waren van een feest”, zegt hij.

Het Openbaar Ministerie vordert voor de twee mannen een celstraf van vier maanden en een boete van 400 euro. Vooraleer de rechter een uitspraak velt, moeten de beklaagden testen afleggen om te bewijzen dat ze drugsvrij zijn.