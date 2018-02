DéFI onderzoekt mogelijkheid Franse lijst in Ronse 28 februari 2018

02u58 0 Ronse De Franstalige partij DéFI, doorgaans actief in Brussel en de rand rond Brussel, onderzoekt momenteel of het met een uitsluitend Franstalige lijst zal opkomen bij de verkiezingen in Ronse.

"Het is nog te vroeg om te zeggen dat de lijst er effectief komt, maar we krijgen wel al reacties", zegt voorzitster van DéFI Périphérie, Sophie Rohonyi.





Een tiental dagen geleden vonden de Ronsenaars een pamflet in de bus van DéFI. Daarin drukte de partij haar ongenoegen uit over de motie die de gemeenteraad stemde voor het afschaffen van de taalfaciliteiten. Het pamflet nodigde de lezer ook uit om mee de lijst van 'Union des Francophones' te vormen. "De Franstalige Ronsenaars hebben geen alternatief voor de klassieke Vlaamse partijen", zegt Rohonyi. "Zeker nu de taalfaciliteiten onder druk staan, vinden we het tijd om zelf voor dat alternatief te zorgen."





Kandidaten

De partij gaat nu op zoek naar kandidaten voor de lijst. "Niet alleen het aantal kandidaten is belangrijk. Ze moeten vooral kwaliteit kunnen toevoegen aan het politieke debat in Ronse. Het is bijvoorbeeld van belang dat ze een mondje Nederlands spreken", zegt Rohonyi. "Dankzij onze pamfletactie van 17 februari hebben we al veel nieuwe contacten gelegd. Ik krijg e-mails en brieven van mensen die geïnteresseerd zijn in het project. We gaan nu alles nog eens analyseren voor we beslissen of we met een concrete lijst komen", besluit Rohonyi.





(LDO)