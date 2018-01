De pop brandt, de Bommels zijn voorbij 02u57 0 Ronny De Coster Een dansje kan uiteraard niet ontbreken. Ronse Met een sfeerrijke popverbranding werden de Bommelsfeesten gisteren afgerond.

Schepen van Bommelsfeesten Ignace Michaux en voorzitter van de Raad der Bommels Yves De Wolf verrasten het publiek nog wel met een dansje in ware Beyoncéstijl, maar daarna moesten de Bommelkoning en -koningin toch de sleutel van de stad teruggeven aan de burgemeester. Vervolgens staken ze samen de Bommelspop in brand om een officieel einde te maken aan de 68ste Bommelsfeesten. Na de popverbranding trokken de Ronsenaars nog één keer het nachtleven in. (LDO)





Ronny De Coster Het traditionele einde van de Bommelsfeesten: de popverbranding.