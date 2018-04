De Kadetten gooien deuren open 18 april 2018

Jeugdbeweging De Kadetten uit Ronse zet in de meimaand haar deuren open. "Op deze manier willen we alle kinderen uit Ronse en omstreken de kans geven om eens te proeven van het jeugdbewegingsleven", laat de leiding weten. De Kadetten voorzien drie weken op rij, op 5, 12 en 19 mei, een activiteit per leeftijdsgroep. Wie meer info wenst, kan mailen naar info@kadettenronse.be of contact opnemen met Aurelie Rommens op het nummer 0499/63.64.48. De jeugdbeweging sluit de Open Mei Maand af met een Italiaanse avond op 26 mei. Dan is iedereen welkom om spaghetti te eten in het lokaal van De Kadetten, Waatsbrugstraat 79 in Ronse.





Volwassenen betalen 10 euro, kinderen 8. Er is een shift om 18 uur en om 20 uur. Inschrijven kan via info@kadettenronse.be of door te bellen naar Virginie Praet 0497/19.84.06. (LDO)