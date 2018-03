De Bon Vivants schoonste groep op Bommels 13 maart 2018

Bommelsvereniging De Bon Vivants was de 'Schoonste Groep' tijdens de Bommels in januari. De groep ontving de trofee op het jaarlijkse Feest der Groepen. Met het thema 'The Wild Warriors of Rotnacum' haalden zij de hoogste totaalscore. De jury hield daarbij rekening met verschillende aspecten, waaronder de praalwagen, de choreografie en de dynamiek van de groep. Dat De Bon Vivants dit jaar winnen is extra bijzonder, want één van hun praalwagens brandde enkele weken voor de Bommels uit.





(LDO)