Dansen, turnen en informatief cabaret tijdens de seniorenweek in De Hoge Winde Lieke D'hondt

13 november 2018

12u13 0 Ronse Dienstencentrum De Hoge Winde organiseert samen met de ouderenraad van Ronse vanaf maandag 19 november verschillende activiteiten in het kader van de seniorenweek. De activiteiten zijn ontspannend, maar informeren de senioren ook over thema’s die voor hen interessant zijn.

De seniorenweek begint met een sportieve dag op maandag 19 november. Dan gooien de senioren de benen los tijdens ‘Een dagje fit en gezond’. Tussen 14 en 14.45 kunnen ze turnen, daarna is er een dansinitiatie van 15 tot 15.45 uur. Dinsdag 20 november staat dan weer in het teken van dementie. Karel Declercq brengt met ‘Het Dementiecabaret’ op een grappige en absurde manier het delicate thema onder de aandacht. De voorstelling start om 14 uur. Woensdag is er opnieuw een dansnamiddag vanaf 14 uur.

Alle activiteiten vinden plaats in de Hoge Winde in de Bredestraat. De inkom is gratis, maar vooraf inschrijven moet wel. Dat kan op het nummer 055 20 70 73 of via hogewinde.ronse@zorggroepeclips.be.