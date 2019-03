Dames krijgen een kans bij KSK Ronse: “Nee, het is geen vrijblijvend ploegje” Lieke D'hondt

13 maart 2019

20u14 0 Ronse Voetbalclub KSK Ronse krijgt er een damesploeg bij. Gebrek aan interesse is er alvast niet, want op de eerste training woensdagavond kwamen 34 speelsters af. Jeugdcoördinator Sammy Khiter en voetbalster Lies Ceulemans stomen ze tegen augustus klaar voor de competitie.

Voor het eerst verzamelden woensdagavond 34 enthousiaste dames in voetbalplunje op het trainingsveld van KSK Ronse. Ze wonen er de allereerste training bij van de damesploeg. Het was Lies Ceulemans die de kat de bel aanbond. Zij speelt bij KVK Avelgem, maar ziet een nieuwe damesploeg in Ronse wel zitten. Jeugdcoördinator Sammy Khiter was meteen enthousiast.

“Enkele jaren geleden heb ik al eens getracht een damesploeg op te richten, maar de respons was toen heel beperkt. Nu Lies de vraag opnieuw heeft gesteld, wou ik het nog eens proberen. Deze keer kregen we al snel tientallen reacties. Het damesvoetbal is duidelijk populair, mede dankzij het succes van de Red Flames”, zegt Sammy.

Voorlopig ligt de focus op plezier. Vanaf augustus willen we competitiematchen spelen Sammy Khiter

De nieuwe ploeg in Ronse zal ten volle gesteund worden door de club. “Het damesvoetbal mag geen vrijblijvend ploegje zijn dat zelf zijn plan moet trekken. We willen de ploeg verankeren in de club. De voorzitter staat volledig achter ons initiatief: er waait duidelijk een nieuwe wind binnen KSK Ronse. We willen de meisjes en vrouwen echt de kans geven om te voetballen en te blijven voetballen, want vaak haken de meisjes die nu al bij de jeugd spelen af. Ze moeten zich na de trainingen en wedstrijden apart omkleden en hebben soms het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen. We hopen dat als ze er naar uit kunnen kijken om bij een damesploeg te spelen, ze wel langer zullen volhouden.”

Aftasten

De eerste training verloopt nog rustig. De meisjes, 14 jaar en ouder, mogen tonen hoe goed ze overweg kunnen met de bal. Daarna is er ruimte om de ambities van de speelsters te bespreken. “Het is natuurlijk nog wat aftasten in het begin. Sommige vrouwen voetballen al bij een andere club, anderen hebben nog nooit gespeeld. De focus ligt dus voorlopig op het plezier. Als er genoeg geïnteresseerde vrouwen zijn, zullen we vanaf volgende week twee avonden per week trainen. In augustus willen we onze eerste competitiematchen spelen.” Gediplomeerd trainster Eva Delameilleure zal de trainingen van de damesploeg leiden, maar de club is ook nog op zoek naar een extra trainer en wedstrijdmedewerker.

Om het nieuwe initiatief een boost te geven, organiseert KSK Ronse op zaterdag 16 maart een fuif. Na de wedstrijd tegen Wijgmaal vindt het feest plaats in het stadion op de Leuzesesteenweg 183A. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het bestuur en de medewerkers van de club.