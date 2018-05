Dame blaast positief na 6 glazen cava 24 mei 2018

S. T. (53) uit Ronse is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod nadat ze tegen de lamp liep tijdens een BOB-controle. De dame had 1,63 promille alcohol in het bloed en gaf ook toe dat ze een zestal glazen cava had gedronken. "Ze was bij het boodschappen doen een kennis tegen het lijf gelopen, waarna ze eentje zijn gaan drinken. Helaas is het niet bij eentje gebleven", schetste haar advocaat de omstandigheden in de rechtbank. "Het is de eerste keer dat me zoiets overkomt", vertelde de beklaagde op haar beurt. "Ik heb mijn lesje nu wel geleerd."





(TVR)