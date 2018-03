Dame (80) met 1,86 promille op mist bocht 29 maart 2018

De 80-jarige A. V. uit Ronse liep in de Oudenaardse politierechtbank haar eerste veroordeling op. De dame stond er terecht nadat ze met 1,86 promille alcohol in het bloed een ongeval veroorzaakte. "Het was hard aan het regenen, waardoor ze amper iets zag en haar bocht heeft gemist. Ze kwam tot stilstaan tegen een paal op de middenberm", schetste haar advocaat de omstandigheden. "Haar Aixam was perte totale. Ze is dus al zwaar gestraft."





De politierechter legde haar nog een boete op van 1.000 euro en 23 dagen rijverbod. (TVR)