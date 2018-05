Cursus van vakbond veroorzaakt ophef N-VA-FRACTIE ONTEVREDEN OVER TITELKEUZE VAN WORKSHOP LIEKE D'HONDT & PETER LANSSENS

02u45 0 Ronse "Hoe behoud ik mijn werkloosheidsuitkering?" Met die affiche maakt het ABVV in Ronse reclame voor een workshop. De titel van de cursus veroorzaakte commotie op sociale media. "ABVV geeft een fout signaal", zegt Tijl Rommelaere (N-VA).

De gratis workshop 'hoe behoud ik mijn werkloosheidsuitkering' van het ABVV in Ronse heeft een storm veroorzaakt op sociale media. Verschillende Ronsenaars storen zich aan de titel van de cursus, maar ABVV-gewestsecretaris voor Oost-Vlaanderen Katrien Neyt relativeert. "De affiche is gemaakt voor een specifieke doelgroep, namelijk werkzoekenden. We willen hen duidelijk maken dat een uitkering aanvragen en vervolgens gaan solliciteren niet voldoende is om hun uitkering te behouden. Er komt meer bij kijken." In de cursus leren de werkzoekenden hoe ze hun stempelkaart elektronisch kunnen invullen en bij wie ze terechtkunnen voor hun zoektocht naar werk. Ze krijgen ook uitleg over wat ze op administratief vlak moeten doen als ze werk vinden. Het ABVV maakt de cursisten ten slotte duidelijk dat ze hun sollicitaties moeten bijhouden in een dossier voor de VDAB en de RVA en dat ze een opleiding kunnen volgen terwijl ze solliciteren. "Het is belangrijk om de werkzoekenden te helpen, zodat ze hun uitkering niet verliezen. Ze hebben recht op een vergoeding, maar weten vaak niet hoe ze die kunnen krijgen omdat er een digitale kloof is. Bovendien solliciteren mensen zonder inkomen slechter, omdat zij besparen op tickets voor de bus of postzegels", zegt Neyt.





Verkeerd signaal

Ondertussen heeft de affiche op sociale media veel commotie veroorzaakt. N-VA Ronse plaatste een bericht op Facebook dat al meer dan tweehonderd keer werd gedeeld en veel misnoegde reacties uitlokte. De partij vindt vooral de titel van de affiche verkeerd gekozen. "ABVV geeft met deze affiche een fout signaal", zegt voorzitter van N-VA Ronse, Tijl Rommelaere. "Uiteraard hebben werkzoekenden recht op een vergoeding, maar van de vakbonden mogen we toch verwachten dat ze meer de nadruk leggen op de activering in plaats van het behouden van de werkloosheidsuitkering."





Katrien Neyt is ontgoocheld over de ophef. "In het verleden hadden we een andere titel voor de workshop. Die hebben we vervangen door de huidige titel, omdat het zo onmiddellijk duidelijk is voor de werkzoekenden dat ze meer moeten doen dan enkel solliciteren. N-VA heeft deze titel uit de context gerukt. Ze proberen te polariseren en dat vind ik beneden alle peil." ABVV staat nog steeds achter de affiche, maar is niet zeker of het vasthoudt aan de titel. Als de rust is teruggekeerd zal ze een beslissing nemen.