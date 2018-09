Culinair genieten op Food Trucks Ronse Lieke D'hondt

02 september 2018

17u52 1 Ronse Voor het derde jaar op rij stond het Bruulpark in Ronse in het teken van lekker eten tijdens Food Trucks Ronse. Het culinaire festival was dit jaar groter dan ooit met twintig foodtrucks waar heel wat Ronsenaars met veel plezier van kwamen genieten.

Een vegetarische loempia, ambachtelijke bitterballen, frietjes of pannenkoeken. Het zijn maar enkele van de gerechten waarvan de bezoekers van Food Trucks Ronse zondag konden genieten. De organisatoren breidden het festivalterrein dit jaar uit en lieten twintig fraaie foodtrucks naar het Bruulpark komen, dubbel zoveel als tijdens de vorige editie. Lieve, Martine en Yvette konden die uitbreiding wel smaken. “Ik ben blij dat we dit jaar een plekje hebben gevonden om te zitten”, zegt Martine terwijl ze van een stuk pizza geniet. “Het mooie weer heeft veel mensen naar buiten gebracht en het is hier echt fantastisch”, vult Lieve aan. “We zijn zeker nog niet weg, we blijven nog voor een dessertje.” Het gezellige foodtruckfestival lokte ook heel wat gezinnen met kinderen naar het park. Nimke, Fenne, Gies en mama Lien belandden toevallig op Food Trucks. “We waren in Ronse om te tennissen. Toen we zagen dat hier een foodtruckfestival bezig was, hebben we besloten te blijven. Alles is heel lekker en we zijn van plan om nog enkele lekkernijen te proeven.”