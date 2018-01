Contactpunt Nederlands Leren in maart weer open 30 januari 2018

Het contactpunt Nederlands Leren in de Spinstersstraat zal in maart opnieuw openen. Het Agentschap Inburgering en Integratie, dat verantwoordelijk is voor het contactpunt, benadrukt dat de sluiting een tijdelijke maatregel is. Daardoor moeten anderstaligen die Nederlands willen leren zich in Oudenaarde aanbieden om doorverwezen te worden naar het Centrum voor Volwassenenonderwijs of het Centrum voor Basiseducatie. Daar kunnen ze dan een cursus Nederlands volgen.





De onderwijsverstrekkers vrezen dat het contactpunt in Oudenaarde onvoldoende bereikbaar is en dat er lange wachtrijen zullen ontstaan. "Anderstaligen kunnen op afspraak nog steeds in Ronse terecht en als alles goed gaat, gaat het contactpunt in maart weer open", zo laat het agentschap weten. (LDO)