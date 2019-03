Collegestraat onderbroken voor wegenwerken Lieke D'hondt

06 maart 2019

13u36 0

De Collegestraat in Ronse zal vanaf donderdag 7 maart afgesloten zijn voor het verkeer. De stad laat de straat volledig heraanleggen en in de eerste fase is de drinkwatervoorziening aan de beurt. Al het verkeer zal een omleiding moeten volgen. De werken zullen duren tot half maart.