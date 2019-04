Christophe Vandegoor brengt zijn voorstelling Radio Koers in CC De Ververij Lieke D'hondt

10 april 2019

14u33 0

Sportjournalist Christophe Vandegoor komt met zijn voorstelling Radio Koers naar CC De Ververij in Ronse. Op vrijdag 19 april om 20 uur brengt hij er een avond vol wielerverhalen en muziek. “Hij sleurt je live mee in een massasprint, op zoek naar momenten van ontroering, zowel in de sport als in de muziek”, zeggen de organisatoren. Tickets kosten 15 euro of 13 euro voor wie jonger is dan 26 en voor wie ouder is dan 55. Ze zijn verkrijgbaar via de webshop van de stad, via info@ccdeververij.be of 055/23.28.01.