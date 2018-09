Chauffeur met 2,14 promille in bloed: "ik was vast contract gaan vieren" Thomas Vandewalle

De 37-jarige C. B. werd in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro en anderhalve maand rijverbod nadat hij in Ronse tegen de lamp liep bij een alcoholcontrole. De man had 2,14 promille alcohol in zijn bloed, goed voor ruim 10 pintjes. "Ik was mijn definitief contract gaan vieren met collega's", vertelde de man. De politierechter wees op het feit dat hij in het verleden al twee keer werd veroordeeld voor sturen onder invloed. Om die reden kreeg hij ook de vier proeven opgelegd. Concreet krijgt hij zijn rijbewijs pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven.