Chauffeur gewond bij ongeval in Ommegangstraat

Bij een verkeersongeval in de Ommegangstraat in Ronse dicht bij het kruispunt met de N60 is gisterennamiddag een chauffeur gewond geraakt.





De crash gebeurde nadat een auto vanop een parking de Ommegangstraat kwam opgereden. De chauffeur merkte kennelijk niet of te laat op dat er een auto kwam aangereden van rechts. De bestuurder van die Volkswagen Golf kon de overstekende auto niet meer ontwijken. Hij raakte bij het ongeval gewond en werd afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis Glorieux in Ronse. Als gevolg van het ongeval bleef Ommegangstraat in de richting Louise-Marie een tijd afgesloten voor het verkeer. (DCRB)