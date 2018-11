César Snoecklaan deels onderbroken voor verwijdering twee zieke bomen Lieke D'hondt

26 november 2018

16u08 0 Ronse Een rijvak van de César Snoecklaan zal op donderdag 29 en vrijdag 30 november gedeeltelijk afgesloten zijn voor het verkeer.

Aan de parking van warenhuis Aldi moeten twee zieke bomen verwijderd worden. Daardoor moet het verkeer dat in de richting van de Zonnestraat wil, omrijden. Dat kan via de Engelsenlaan, Edmond Puissantlaan en de Ives-Sabin Maghermanlaan. Het verkeer komende van de rotonde aan de Zonnestraat in de richting van de Engelsenlaan zal tijdens de werken wel gebruik kunnen maken van de César Snoecklaan. Alle handelszaken zullen ook bereikbaar blijven.