Celstraf voor jonge, maar hardleerse dief LDO

14 januari 2019

13u25 0 Ronse De 19-jarige A.A. uit Ronse is in de correctionele rechtbank in Oudenaarde veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden en een boete van 1.600 euro. De jongeman brak onder andere in bij meerdere scholen in Oudenaarde en een nachtwinkel.

Samen met een ongekende handlanger ging de Ronsenaar op dievenpad in Oudenaarde en Ronse. Ze schuwden daarbij het geweld niet: één inbraak eindigde in een vechtpartij en ze hadden vaak een neppistool op zak. Opvallend detail: anderhalve maand voor de feiten was de jonge Ronsenaar al eens veroordeeld voor een diefstal. Hij kreeg toen een werkstraf, maar dat heeft zijn effect blijkbaar gemist.

De rechtbank tilt zwaar aan de nieuwe feiten en veroordeelt de man ditmaal tot een celstraf van dertig maanden en een boete van 1.600 euro. De helft van de celstraf en de boete zijn niet effectief, maar de Ronsenaar moet wel strikte voorwaarden naleven.