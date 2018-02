Celstraf voor agressie tegen agenten 23 februari 2018

J.L. en M.R. uit Ronse moeten respectievelijk tien maanden en zes maanden naar de cel. De rechter in Oudenaarde heeft hen veroordeeld omdat ze agressief reageerden tijdens een tussenkomst van de politie, waardoor vier agenten gewond geraakten. De twee mannen raakten in november van vorig jaar betrokken bij een discussie met de politie, omdat de vader van J.L. stond te urineren tegen een horecazaak op de Markt in Ronse. Tijdens de discussie sloegen de stoppen van een minderjarige door. Hij beet in de duim van een agent. Ook J.L. ging in dronken toestand over tot geweld. Hij greep een agente bij de haren en gooide haar op de grond. De agente verloor vervolgens even het bewustzijn. Ondanks het feit dat er ondertussen vier agenten ter plaatse waren om de situatie af te handelen, bleven J.L. en M.R. zich weerspannig gedragen. Uiteindelijk raakten de vier agenten gewond en waren drie van hen een tijdje arbeidsongeschikt. De advocaat van de twee Ronsenaars had om een werkstraf gevraagd, maar daar ging de rechter niet op in. Hij wees er tijdens de pleidooien al op dat de beklaagden al eerder werden veroordeeld voor geweld. "De politie is geen boksbal", besloot hij. Naast de gevangenisstraf moeten de twee mannen elk een geldboete van 800 euro betalen. (LDO)