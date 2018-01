Celstraf met uitstel voor hoogbejaarde vrouw 26 januari 2018

De 87-jarige S.S. uit Ronse heeft van de rechter een celstraf van zes maanden met uitstel en een geldboete van 1.200 euro gekregen. De vrouw maakte zich schuldig aan informaticabedrog en misbruik van vertrouwen omdat ze met een volmacht zo'n 65.000 euro van de rekening van haar schoonzus overschreef naar haar eigen rekening.





Het bedrog kwam aan het licht toen het slachtoffer overleed. Haar kleinkinderen ontdekten toen dat er grote bedragen van de rekening verdwenen waren. Volgens haar advocaat was S.S. ervan overtuigd dat ze de toestemming had van haar schoonzus om die bedragen over te schrijven. Het zou nooit haar bedoeling geweest zijn om het slachtoffer te bedriegen, maar de rechter oordeelt daar nu anders over. De 87-jarige vrouw kreeg zes maanden cel, maar moet niet effectief naar de gevangenis. De rechter verklaarde de gestolen 65.000 euro verbeurd en kende hetzelfde bedrag toe aan de burgerlijke partijen. (LDO)