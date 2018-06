CD&V zet jonge advocate op plaats twee 18 juni 2018

02u31 1

CD&V Ronse heeft haar 29 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober bekendgemaakt. De partij gaat voor bestuurservaring en nieuw bloed. Eugénie Carrez, de nummer twee op de lijst, is zo'n nieuwkomer.





"We zetten dit jaar in op vernieuwing en verjonging", zegt voorzitter Patrice Dutranoit. Met Eugénie Carrez op de tweede plaats, na huidig burgemeester Luc Dupont, is dat meteen duidelijk. De 31-jarige advocate staat voor het eerst op een lijst. "Ik heb wel veel ervaring in het verenigingsleven in Ronse. Met dit engagement wil ik het Ronse 9600-gevoel, een hip en ondernemend Ronse, nog meer naar buiten brengen", licht ze haar keuze toe. Schepenen Ignace Michaux, Joris Vandenhoucke en Jan Foulon vervolledigen de top vijf.





Opvallende afwezigen op de lijst zijn gemeenteraadsleden Abderrahim Lahlali en Isabelle Stockman. Lahlali komt niet op omdat het politiek engagement niet meer te combineren valt met zijn job als advocaat en de oprichting van zijn tweede advocatenkantoor in Antwerpen. Stockman was niet tevreden met de plaats die ze kreeg toegekend en weigerde haar plaats op de lijst. (LDO)