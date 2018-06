Buurtfeest voor nieuwe ontmoetingsplaats De Botaniek 21 juni 2018

02u54 0 Ronse Het nieuwe buurtplein aan De Botaniek in de Spinsterstraat 36 in Ronse krijgt stilaan vorm.

"De koer in asfalt is verdwenen. In plaats daarvan is er nu een ontmoetingsplaats met gras, bomen, bloemen, een picknicktafel en een omnisportveld waar de buurtbewoners altijd terecht kunnen", legt Annelies Backx van Samenlevingsopbouw uit. De transformatie kwam er dankzij een investering van in totaal 230.000 euro, die deels van de stad en deels van de provincie komt. In één beweging is ook de binnenkant van het gebouw aangepakt en zijn er gescheiden rioleringen aangelegd. De invulling en vormgeving van de koer kwam er na overleg met de buurtbewoners. Zij kunnen het nieuwe ontmoetingsplein zondag al uittesten, want dan is er vanaf 10 uur een buurtfeest om De Botaniek te openen. Er zal livemuziek zijn, maar ook een kinderdorp, animatie op het plein, eten en drinken en een rommelmarkt. (LDO)