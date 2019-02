Buurtbewoners geven op eigen infoavond ‘tegenwind’ voor windmolen Lieke D'hondt

12 februari 2019

22u44 1 Ronse De 230-meter hoge windmolen die EDF Luminus wil bouwen op de gronden van Incoplas in industriegebied Klein Frankrijk in Ronse blijft de buurtbewoners beroeren. “We hebben al 26 redenen om de windmolen niet hier in Ronse te plaatsen.”

Enkele tegenstanders van de windmolen organiseerden in De Spil in Ronse een nieuwe infovergadering. Daar wilden ze aan de hand van getuigenissen van mensen die dicht bij een windmolen wonen en een deskundige uitleg van ingenieur Anne-Marie François de andere buurtbewoners overtuigen om zich te verzetten tegen de windmolen. François maakt deel uit van burgerorganisatie Leefbaar Energie Vlaanderen (LEV) die het land rondreist om de windmolens in vraag te stellen.

Niet leefbaar

Volgens François ontbreekt het in Vlaanderen vooral aan een wettelijk kader. “De wetgeving rond windmolens staat niet op punt. Op gebied van geluid worden windmolens bijvoorbeeld minder streng beoordeeld dan andere inrichtingen, terwijl studies aantonen dat mensen juist gevoeliger zijn voor dat geluid. Ook naar laagfrequent geluid en trillingen is te weinig onderzoek in Vlaanderen. Dat heeft wel degelijk een invloed op onder meer nachtrust. Eigenlijk worden we dus gewoon een deel van een grootschalig medisch experiment.”

Marc Amelinckx woont in Puurs, op 350 meter van enkele windmolens. Hij kwam in Ronse getuigen over de hinder die hij ondervindt. “Een windmolen in woongebied is geen goed idee. Het geluid en de trillingen zorgen ervoor dat we soms niet kunnen slapen en visueel is het niet aantrekkijk. Voor de gezondheid en het welzijn van de buurtbewoners zou er op zijn minst een kilometer afstand moeten zijn tussen de molen en de huizen.”

26 bezwaren

De organisatoren van de infoavond hebben ondertussen een advocaat onder de arm genomen. “We hebben al 26 bezwaren gevonden om de windmolen tegen te houden”, zegt Steven Platteeuw. Welke dat zijn, wil hij nog niet kwijt. “Omdat er vast wel iemand van de tegenpartij in de zaal zit.” Voor de aanwezigen hadden de organisatoren een duidelijke opdracht: “Dien zo veel mogelijk bezwaarschriften in voor 23 februari, zodat we deze ‘bewegende Eiffeltoren’ kunnen tegenhouden.”