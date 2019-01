Buschauffeur naar ziekenhuis na rake klappen van agressieve reiziger in Ronse Ronny De Coster

25 januari 2019

07u57 0 Ronse Een buschauffeur van De Lijn is woensdag aan de Glorieuxlaan in Ronse hard aangepakt door een agressieve reiziger. Het slachtoffer kreeg slagen in het gezicht en een trap op de keel en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

Het incident speelde zich woensdagmiddag af aan de bushalte bij de het Algemeen Ziekenhuis Glorieux nadat de bus werd opgehouden door een vrachtwagen die aan het lossen was. De chauffeur van de autobus stapte uit om er zich van te vergewissen hoelang hij zou moeten wachten.

Trap op de keel

Een jongeman die deel uitmaakte van een groepje allochtone jongeren, volgde hem en werd agressief. De kerel spuugde de chauffeur in het gezicht en gaf hem enkel rake klappen op het hoofd en een harde trap op de keel. Daarna sloeg de agressor op de vlucht, samen met het groepje waarmee hij aan het station in de bus was gestapt. Voorbijgangers sprongen de gewonde chauffeur te hulp. De man is het ziekenhuis binnengedragen. Hij kon dezelfde avond nog naar huis, maar is voor onbepaalde tijd werkonbekwaam.