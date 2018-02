Burgemeester Luc Dupont voert opnieuw CD&V-lijst aan 03 februari 2018

03u13 0 Ronse Burgemeester van Ronse Luc Dupont zal ook bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de lijst van CD&V in Ronse trekken.

Dat is een verrassing, want eerder had Dupont zich laten ontvallen dat hij wellicht niet meer op een lijst zou staan. "Maar omdat de partij unaniem vroeg om nog eens de lijst te trekken, wil ik er met veel enthousiasme en goesting nog eens voor gaan", zegt Dupont.





Op zelfde elan besturen

Al sinds 1976 staat Luc Dupont keer op keer op de kieslijst. "Ik was zelfs vijf keer op rij de lijsttrekker", zegt Dupont. "Ondertussen was ik bereid om plaats te ruimen voor nieuw en jong talent, maar omdat de partij het mij uitdrukkelijk vroeg, ben ik bereid om nog eens de kop te trekken." De ambities van de partij zijn duidelijk. CD&V moet opnieuw de meeste stemmen halen zodat het Ronse op het zelfde elan verder kan besturen, met Dupont als burgemeester.





In tegenstelling tot de vorige verkiezingen trekt CD&V dit jaar zonder Groen naar de kiezer. (LDO)