Burgemeester en schepenen bezoeken catacomben Sint-Hermes in Rome: “Begin van een unieke samenwerking” Stadsbestuur investeert 10.000 euro om catacombe in ere te herstellen Lieke D'hondt

15 november 2018

15u52 2 Ronse Burgemeester Luc Dupont (CD&V) heeft samen met een groot deel van het schepencollege een officieel bezoek gebracht aan de catacombe van Sint-Hermes in Rome. De stad zal 10.000 euro investeren om de catacombe van de patroonheilige van Ronse opnieuw te voorzien van een marmeren plaat.

Enkele relieken van Sint-Hermes worden zorgvuldig bewaard in de Sint-Hermescrypte in Ronse, maar het oorspronkelijke graf van de patroonheilige van de stad bevindt zich in Rome. Omdat Sint-Hermes zo belangrijk is voor Ronse, met onder meer de jaarlijkse Fiertelommegang waarbij de relieken worden rondgedragen, zijn de burgemeester en enkele schepenen op officieel bezoek in Rome. Ze worden er ontvangen door de Belgische ambassadeur bij de Heilige Stoel en brengen een bezoek aan de catacombe van Sint-Hermes.

Samenwerking

Het bezoek heeft als doel een samenwerking tot stand te brengen rond de figuur van Sint-Hermes. “De eerste aanzet van deze unieke samenwerking is al gegeven”, zegt schepen van Fiertel Ignace Michaux (CD&V). “We zullen een nieuwe marmerplaat laten maken met de tekst die paus Damasus op een portiek boven het graf van Sint-Hermes in de Romeinse catacombe liet plaatsen.” In de tekst worden de Griekse herkomst van de heilige, zijn bekeringswerk en zijn marteldood vastgelegd. “De plaat komt in de catacombe van Sint-Hermes, vergezeld met een naambord van de stad Ronse. In de crypte in Ronse komt een kopie van die marmerplaat.” De stad trekt 10.000 euro uit voor deze samenwerking.

Unescodossier

“Deze samenwerking is het begin van een lang verhaal. We willen ons meer en meer verdiepen in Sint-Hermes en zullen de figuur ook in onze marketing gebruiken. We zijn bovendien van plan om een plechtigheid rond de Fiertel te organiseren in Vaticaanstad. We zijn de enige stad met een Sint-Hermesverering, dus de samenwerking met de verantwoordelijken van de catacombe is uniek”, zegt Michaux. Dat de stad terugkeert naar de oorsprong van Sint-Hermes en stappen onderneemt om het graf in ere te herstellen, kan ook het Unescodossier om de Fiertel te erkennen als erfgoed ten goede komen.