Broers riskeren zes maand cel met uitstel voor oplichting van de verzekering LDO

04 februari 2019

13u29 0 Ronse Twee broers uit Ronse worden verdacht verzekeringsfraude. De twee mannen zouden na een botsing met hun twee BMW’s met valse foto’s en verklaringen geprobeerd hebben de verzekering op te lichten.

A.M. en B.M. reden in de zomer van 2015 elk met hun BMW naar Polen, maar botsten tegen elkaar nadat één van de twee bestuurders moest uitwijken voor een put in de autostrade. Hij reed tegen de wagen van zijn broer, die vervolgens tegen de vangrail reed. Althans, dat is wat de broers verklaarden.

De verzekeringsmaatschappij onderzocht de aangifte en ontdekte dat er wel een impact was tussen de twee wagens, maar stelde vast dat de schade aan de auto niet overeenkwam met een botsing tegen een vangrail. De broers voegden ook foto’s toe aan het dossier, maar die bleken niet op het moment van het ongeval gemaakt te zijn. “Het ongeval gebeurde ook op een gloednieuwe autostrade, we kunnen aannemen dat daar geen putten in zijn”, zei de procureur in de rechtbank. “Bovendien is het vreemd dat er geen politie ter plaatse is geweest. De schade aan de vangrail was nochtans aanzienlijk.”

Geen sluitend bewijs

De advocaat van de broers pleitte de vrijspraak. Hij zag geen sluitende bewijzen om de schuld vast te stellen. “De expert zegt dat er wel degelijk sprake was van een ongeval, maar stelt zich vragen bij de exacte plaats ervan. Hij heeft zich dan ook enkel gebaseerd op foto’s. Daarop is de staat van de weg vijfhonderd meter voor het ongeval niet te zien, dus daar kunnen wel putten geweest zijn.”

De twee broers riskeren zes maanden cel met uitstel en een effectieve boete van honderd euro. De rechter zal op 4 maart het vonnis uitspreken.